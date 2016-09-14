體諒蔡政府處境 達賴目前無訪台意願

蔡英文政府透過管道，與達賴喇嘛在台代表聯繫後，確定達賴考量蔡英文國內外情勢的處境，目前沒有來台意願。（法新社）

2016-09-14 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐與民進黨立委Kolas Yotaka、以及民間團體「西藏台灣人權連線」成員3日一同前往印度達蘭薩拉，拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛，並力邀達賴喇嘛訪台。據了解，達賴喇嘛考量蔡英文政府現在的處境，目前並無來台意願。

根據《風傳媒》報導，蔡英文政府透過管道，與達賴喇嘛在台代表聯繫後，確定達賴考量蔡英文國內外情勢的處境，目前沒有來台意願，這也讓蔡政府鬆了一口氣，但達賴和蔡英文對雙方都有敬意。

不過，有黨內的幹部認為，達賴喇嘛訪台是假議題，達賴是可敬的長者，並不會讓蔡英文為難。