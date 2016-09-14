台灣APEC特使需中國同意？ 總統府駁斥
2016-09-14 21:33
〔記者鍾麗華 ／台北報導〕外傳親民黨主席宋楚瑜將代表台灣出席APEC領袖會議，但遭北京反對，中國國台辦發言人馬曉光表示，台灣人士出席APEC相關活動，應符合APEC備忘錄的規定。對此，總統府發言人黃重諺今天表示，外交部日前已說明，沒有所謂「APEC備忘錄的規定」，而有關APEC領袖代表人事，刻正規劃中，一旦確認，就會對外公佈。
外交部解釋，我國於1991年加入APEC時簽有入會備忘錄，但僅列入我國的與會名稱及外交部與會層級相關內容，並未觸及我國領袖出席APEC會議及其後於1993年開始舉辦的「經濟領袖會議」的安排。
外交部表示，我國領袖未親自出席APEC，是考量APEC運作和諧及與主辦會員體的友好互動，因而指派領袖代表參加，但我國歷年來於各場合不斷重申我國領袖享有與其他經濟體領袖相同之平等與會權益，我國從未放棄爭取該權益。
外交部指出，中國稱「我國領袖出席APEC應根據APEC有關諒解備忘錄的規定處理」，是中方擴充解釋我入會備忘錄的結果。
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