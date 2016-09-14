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央廣董事長人選出爐 作家平路接任

2016-09-14  21:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央廣播電台今（14）日召開第七屆董事會，會議中選出作家路平（筆名平路）為代理董事長，等到文化部核定通過後，就將正式接替曠湘霞成為央廣董事長。

根據《中央社》報導，第七屆央廣董事會成員包括，王亞維、朱惠良、李宗桂、田秋堇、胡偉姣、林正義、夏迪、陳清河、常勤芬、章文樑、陶聖屏、盧非易，文化部也再新增路平、陳中吉、葉大華，共計15名董事；而今天除了陳中吉、林正義、盧非易缺席，其他12名都出席。

最後董事會推舉路平為新任董事長，出席的12名董事無異議一致通過路平為代理董事長，只待文化部核定後，路平將正式成為央廣董事長。

此次會議的主席田秋堇轉述指出，路平表示央廣對中國廣播有很長久的歷史和豐厚資源，在這方面未來要更加強，而央廣也有很多人才，海外也有許多聽眾，這都可以成為很好的利基。

董事朱惠良在會議前接受訪問時也表示，央廣是中華民國在台灣對外發聲的管道，是全世界都能收到的聲音，政黨輪替後連同央廣董事長都要替換，「不覺得是好的，不覺得人事調整是必要的行為。」

陳清河則認為，央廣原本任務有明確方向，包括在國家對外以及僑居地區的宣傳，也把台灣好的一面推廣出去，未來也可隨政府的新南向政策發展，在東南亞國家發揮國際廣播效能。

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  • 中央廣播電董事長由作家平路接任。（資料照，記者張嘉明攝）

    中央廣播電董事長由作家平路接任。（資料照，記者張嘉明攝）

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