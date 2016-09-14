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花百萬整修媒體中心 洪秀柱：窮也要有窮的樣子

2016-09-14  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕遭追討黨產屢喊窮的國民黨，今（14）日啟用的媒體中心花了百萬元整修，國民黨主席洪秀柱表示，「國民黨窮也要有窮的樣子。」

綜合媒體報導，國民黨因過去記者室空間小不夠用，洪秀柱上任後將原一樓黨史展覽廳整修為新媒體中心，佔地約53多坪，今正式啟用，國民黨文傳會主委周志偉說，比較過3家設計公司的報價，決定用最精簡的方式來做，裝修費用約100萬元，裝潢非常便宜。

洪秀柱今也在秘書長莫天虎、政策會執行長蔡正元等陪同下視察媒體中心，站上發言台還測試音響等設備，洪秀柱最後還笑說，「國民黨窮也要有窮的有樣子。」

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  • 國民黨主席洪秀柱視察媒體中心後表示，「國民黨窮也有窮的樣子。」圖為洪秀柱今主持國民黨中常會。（記者朱沛雄攝）

    國民黨主席洪秀柱視察媒體中心後表示，「國民黨窮也有窮的樣子。」圖為洪秀柱今主持國民黨中常會。（記者朱沛雄攝）

  • 國民黨花百萬元整修媒體中心。（中央社）

    國民黨花百萬元整修媒體中心。（中央社）

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