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法規送來前未溝通 中市議會批市府「吃人夠夠」

2016-09-14  19:37

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中市市議會法規委員會議員今天批市府「吃人夠夠」，不尊重議會，把市議會當作市府的「議事局」，「臺中市立高級中學學校組織規程準則」決議不予核備。

對此，教育局長彭富源強調，目前已向教育部爭取到國立改隸市立的經費69億元，教育部甚至初步回應會視情況需要再增列，至於教師退休制度向來僅公立規定，一視同仁，沒有市立與國立之別，不會出現損及教師權益情況，將盡力再跟市議會溝通，不影響改隸期程。

市議會法規委員會今天審查市法規及市政府自治規則，召集人李中表示，有關人事處送來的修正市府組織自治條例在大會付委時被退回，因為市府只說要設「運動健康局」及「數位治理局」，只有1個提案，寥寥數字，把議會當市府的「議會局」，「靠勢」認為市議會一定會通過，卻未對成立2個局來向議會說明，因此在大會付委前就遭退回。

另外，「臺中市立高級中學學校組織規程準則」，也遭到李中及市議員黃馨慧等議員的痛批，指市府真是「吃人夠夠」。

黃馨慧表示，把國立高中改為市立，如果真的很好，早在前市府就通過了，但市府要接收，卻從未跟市議會說明，如老師退休金問題，校舍修繕的問題等，都需要說明，但都未來溝通，她無法接受。

李中強調，此案市府也未來溝通，要接收國立高中，中央補助多少、要自負多少盈虧，接收後會有何風險，市府都未說明，而議會對此也尚未有共識，因此決議不予核備。

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  • 中市議會批市府「吃人夠夠」，法規送來前都未跟市議會溝通。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會批市府「吃人夠夠」，法規送來前都未跟市議會溝通。（記者蘇金鳳攝）

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