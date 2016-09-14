| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市政府宣布 明天停班停課 高鐵21時恢復雙向運行 各車次改全車自由座 莫蘭蒂轉中颱 暴風圈有持續縮小趨勢
 首頁 > 政治

外交部裁撤外館規劃 李大維：最快下周決定

2016-09-14  18:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部近期規劃裁撤外館，外交部長李大維今受訪時指出，此有成本和戰略佈局考量，這規劃案已經在自己桌上躺了3周，最快將在下周決定。

李大維指出，裁撤外館牽涉成本因素及戰略效應考量，外館確實多了一點，此規劃絕對不會唐突，會在立法院新會期會做最後決定，一定經過深思熟慮考慮，再對外宣佈。

此外，外交部今日舉行「領事事務局局長、一級主管及新任駐外館代表」宣誓典禮，擔任過駐德國代表的陳華玉擔任外交部領事事務局長，前駐希臘代表張國葆接外交部國際傳播司司長，駐泰國代表處公使丁樂群接外交部條約法律司司長。

另外，駐釜山總領事由吳尚年出任，前國際組織司副司長出任駐墨爾本總領事莊麗馨，前北美司副司長姚金祥則擔任駐西雅圖總領事。

李大維致詞時表示，終於在外交部宣誓典禮看見男女各半情況，蔡英文總統一定會非常高興這樣的發展。

相關影音

廣告
  • 外交部今日舉行「領事事務局局長、一級主管及新任駐外館代表」宣誓典禮。（記者陳鈺馥攝）

    外交部今日舉行「領事事務局局長、一級主管及新任駐外館代表」宣誓典禮。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外交部 外館 李大維
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：外交部裁撤外館規劃 李大維：最快下周決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.