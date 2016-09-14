外交部裁撤外館規劃 李大維：最快下周決定

2016-09-14 18:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部近期規劃裁撤外館，外交部長李大維今受訪時指出，此有成本和戰略佈局考量，這規劃案已經在自己桌上躺了3周，最快將在下周決定。

李大維指出，裁撤外館牽涉成本因素及戰略效應考量，外館確實多了一點，此規劃絕對不會唐突，會在立法院新會期會做最後決定，一定經過深思熟慮考慮，再對外宣佈。

此外，外交部今日舉行「領事事務局局長、一級主管及新任駐外館代表」宣誓典禮，擔任過駐德國代表的陳華玉擔任外交部領事事務局長，前駐希臘代表張國葆接外交部國際傳播司司長，駐泰國代表處公使丁樂群接外交部條約法律司司長。

另外，駐釜山總領事由吳尚年出任，前國際組織司副司長出任駐墨爾本總領事莊麗馨，前北美司副司長姚金祥則擔任駐西雅圖總領事。

李大維致詞時表示，終於在外交部宣誓典禮看見男女各半情況，蔡英文總統一定會非常高興這樣的發展。

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