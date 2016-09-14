林全再赴應變中心 「下一個颱風恐是威脅」
2016-09-14 18:54
〔記者陳薏云／新北報導〕強颱莫蘭蒂颱風步步逼近，行政院長林全今再赴中央災害應變中心聆聽院長會報。更與中南部等5縣市首長視訊連線，會後林全也呼籲民眾，雖然莫蘭蒂颱風高峰快要過了，「很不幸的下一個颱風離台灣很近，恐會造成威脅。」
林全在會中仔細聆聽各地災情，與高雄市長陳菊連線視訊時，詢問「高雄還好嗎？」陳菊即刻回應「不好」，並表示市內有大量路樹、招牌倒塌，更有部分區域停水停電，但因風雨交加，風速高達13級，工程等相關搶修人員基於安全，無法立即搶修，須延至7點後才能開始進行搶修作業。
台東縣則表示持續進行預防性撤離，另提到富岡漁港的「紅燈塔」遭海浪打斷，並不會影響航道安全。
林全會後也勉勵各部會，雖莫蘭蒂颱風高峰快過了，但仍不可以掉以輕心，並表示下個颱風靠近，將是應變中心下個挑戰。
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