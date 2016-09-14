台灣未收到ICAO邀請函 外長：希望中方沒負面行動
2016-09-14 21:41
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會將於9月27日在加拿大舉行，我國目前仍未收到邀請函，國台辦發言人馬曉光今指出，台灣參與國際組織活動的前提是一個中國原則。
對此，外交部長李大維今日受訪時呼籲，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動，這樣對兩岸關係才有正常化發展。
李大維指出，國際民航組織是國際性功能組織，負責飛航安全，能參與對全世界民航界很有幫助，這不只是2300萬人的事，也是攸關國際飛航安全，希望中國不要有負面行動。
李大維說，對於我方參與國際民航組織，近期美方重要人士與我方有所接洽，美國政府出了非常多力量。
對於台灣是否用世界衛生大會（WHA）的模式去參加國際民航組織？李大維指出，「目前這沒辦法給大家明確答案！」
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