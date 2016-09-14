| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄大寮傳高壓電箱爆炸 現場火光四射 「洪卓戀」修成正果？！雙方都否認提親之事
 首頁 > 政治

台灣未收到ICAO邀請函 外長：希望中方沒負面行動

2016-09-14  21:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會將於9月27日在加拿大舉行，我國目前仍未收到邀請函，國台辦發言人馬曉光今指出，台灣參與國際組織活動的前提是一個中國原則。

對此，外交部長李大維今日受訪時呼籲，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動，這樣對兩岸關係才有正常化發展。

李大維指出，國際民航組織是國際性功能組織，負責飛航安全，能參與對全世界民航界很有幫助，這不只是2300萬人的事，也是攸關國際飛航安全，希望中國不要有負面行動。

李大維說，對於我方參與國際民航組織，近期美方重要人士與我方有所接洽，美國政府出了非常多力量。

對於台灣是否用世界衛生大會（WHA）的模式去參加國際民航組織？李大維指出，「目前這沒辦法給大家明確答案！」

廣告
  • 國際民航組織（ICAO）大會將於9月27日在加拿大舉行，我國目前仍未收到邀請函，對此，外交部長李大維今日受訪時呼籲，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動。（記者陳志曲攝）

    國際民航組織（ICAO）大會將於9月27日在加拿大舉行，我國目前仍未收到邀請函，對此，外交部長李大維今日受訪時呼籲，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動。（記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ICAO 中國 外交部 李大維 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：台灣未收到ICAO邀請函 外長：希望中方沒負面行動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.