常被酸「愛告又告不贏」 金溥聰這樣回答...

2016-09-14 16:56

［記者黃欣柏／台北報導］前國安會秘書長金溥聰去年與家人赴日旅遊，遭前立委劉文雄及名嘴汪潔民公開指控濫用特權通關及在受到官員的服務，金溥聰認為劉、汪兩人言論無中生有，怒提民事訴訟求償百萬。今全案開庭，金溥聰親自出庭發表意見，強調自己無法接受任何傷害他與家人之評論，至於過去被質疑愛興訟，金溥聰則反問：「在民主社會，難道靠吵架嗎？」

金溥聰庭後接受媒體採訪時透露，目前已無黨職或公職，未來凡有傷害他及家人的言論，都會提告力爭，「新聞自由跟言論自由是兩回事」；他並自嘲常被笑「很愛提告」、「告人都敗訴」，但他強調，「現在是民主社會，難道要靠吵架嗎？」提告目的是為了到法院釐清事實，而不是為了錢。

金溥聰說，過去雖然很多案件敗訴，但其實判決中都證明名嘴說的並非事實，他之所以敗訴，只是因為他是公眾人物，在名譽權上必須退讓；他並舉美國總統參選人川普為例，強調現在很多人都跟川普一樣，喜歡用「我相信」、「我聽說」等詞彙來發表不負責任的言論，這對社會將會產生不良影響，希望透過提告，可以遏止這股歪風。

劉文雄今委由律師出庭，律師強調，劉文雄當初的言論是「事實陳述」與「意見評論」夾雜，不同於司法機關，他並沒有調查權，若要求全部言論都合乎事實，不免過於箝束言論自由。

金溥聰回應，若是公職上處理的事務，他本應受到監督，但本案完全是針對私人事務捏造事實，他自認從事公職以來一向謹守分寸，願受最嚴格檢驗，但無法接受傷害他與家人的言論。

去年4月間，《壹週刊》拍攝到金溥聰與家人赴日旅遊的畫面，汪潔民、劉文雄當時公開評論指金溥聰濫用特權通關，而且在日本受到官員的服務，結果分別遭金溥聰求償100萬元及要求登報道歉，今年7月間汪潔民在自己主持的節目「壹起來翻轉」上公開道歉，獲金溥聰撤告，劉文雄則堅持不願道歉，今全案辯論終結，訂本月30日宣判。