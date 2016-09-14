常被酸「愛告又告不贏」 金溥聰這樣回答...
［記者黃欣柏／台北報導］前國安會秘書長金溥聰去年與家人赴日旅遊，遭前立委劉文雄及名嘴汪潔民公開指控濫用特權通關及在受到官員的服務，金溥聰認為劉、汪兩人言論無中生有，怒提民事訴訟求償百萬。今全案開庭，金溥聰親自出庭發表意見，強調自己無法接受任何傷害他與家人之評論，至於過去被質疑愛興訟，金溥聰則反問：「在民主社會，難道靠吵架嗎？」
金溥聰庭後接受媒體採訪時透露，目前已無黨職或公職，未來凡有傷害他及家人的言論，都會提告力爭，「新聞自由跟言論自由是兩回事」；他並自嘲常被笑「很愛提告」、「告人都敗訴」，但他強調，「現在是民主社會，難道要靠吵架嗎？」提告目的是為了到法院釐清事實，而不是為了錢。
金溥聰說，過去雖然很多案件敗訴，但其實判決中都證明名嘴說的並非事實，他之所以敗訴，只是因為他是公眾人物，在名譽權上必須退讓；他並舉美國總統參選人川普為例，強調現在很多人都跟川普一樣，喜歡用「我相信」、「我聽說」等詞彙來發表不負責任的言論，這對社會將會產生不良影響，希望透過提告，可以遏止這股歪風。
劉文雄今委由律師出庭，律師強調，劉文雄當初的言論是「事實陳述」與「意見評論」夾雜，不同於司法機關，他並沒有調查權，若要求全部言論都合乎事實，不免過於箝束言論自由。
金溥聰回應，若是公職上處理的事務，他本應受到監督，但本案完全是針對私人事務捏造事實，他自認從事公職以來一向謹守分寸，願受最嚴格檢驗，但無法接受傷害他與家人的言論。
去年4月間，《壹週刊》拍攝到金溥聰與家人赴日旅遊的畫面，汪潔民、劉文雄當時公開評論指金溥聰濫用特權通關，而且在日本受到官員的服務，結果分別遭金溥聰求償100萬元及要求登報道歉，今年7月間汪潔民在自己主持的節目「壹起來翻轉」上公開道歉，獲金溥聰撤告，劉文雄則堅持不願道歉，今全案辯論終結，訂本月30日宣判。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 郝龍斌發文酸北市塞車 網友反嗆「你任內就開始塞」
- 新南向政策計畫挨批 政院：投入資源遠超過42億
- 業務副總監被指開廣告公司 中央社︰已停業沒業務往來
- 花媽組閣喊卡？ 周刊爆：小英挺林全的原因...
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 大學放假 小學上課 賴神臉書被灌爆
- 松菸煙囪傾斜！遠雄遭判賠 員工：從沒說不修
- 以色列前總統裴瑞斯中風住院 情況穩定
- 強風肆虐 新北三重外牆廣告帆布岌岌可危
- 高鐵正常發車 九國際航班取消
- 1元哥整死工讀生／每次加油1元 51分鐘刷卡74次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 余祥銓第六任企業家新歡 爸媽終於認同
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 風雨加大 宜蘭下午部分學校停班停課
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- Tory Burch春夏時裝秀 潔西卡艾芭獨領風騷
- 屏東累積雨量破700毫米 6座橋樑封閉中
- 颱風夜高市鬧區2車攔腰撞 四輪朝天翻覆
- 三大法人賣超74億 外資賣超68億
- 中市8月易肇事路口 台灣大道與黎明路口第一
- 歷史共業 廠商盼一次繳清權利金
- 防颱！地景藝術節今暫停
- 嘉義市昨晚11點公布今上班上課 民眾好亂、怒批…
- NAND Flash供貨吃緊 Q4營運走揚
- 高雄的風有多強？ 貨櫃被吹翻宛如山崩...
- 台南強風驟雨恐怖 外籍漁工上岸烤肉
- 兩颱接著來 台南備戰、沙包待命
- 新北防颱防大雨 山區河濱視情況撤離
- 月餅熱量高 分食比獨享健康
- 〈美味教室〉調醬百變 美味千變
- 殺貓僑生認罪 護駕親友也挨拳／坦承遭痛毆學到教訓 求法官從輕量刑
- 希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選
- 阿里山休園 森鐵今明天停駛
- 防颱全面戒備 2.8萬個沙包供領取
- 台南人駐雲門劇場 賞劇看展
- NBA》柯瑞一心支持希拉蕊 力挺拒唱國歌
- 證券行情表、證券表格
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 環站小火車興設 天送埤站11月底前閉站
- 80年前旅遊紀念品 台史博看得到
- 金飾被偷急報警 才知賊是枕邊人
標題：常被酸「愛告又告不贏」 金溥聰這樣回答...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email