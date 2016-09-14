周刊爆料將換廉政署長？ 邱太三：沒這回事！

2016-09-14 16:51

〔記者項程鎮／台北報導〕今天出刊的壹周刊報導法務部長邱太三認為廉政署績效不佳，擬撤換廉政署長賴哲雄，還影射邱曾徵詢前法務部政風司長管高岳接任意願；對此，邱太三透過幕僚表示，沒有要換廉政署長，因此就沒有所謂接任人選問題。

壹週刊指出，廉政署成效不彰，5年內換了3名署長，邱太三想要撤換廉政署長賴哲雄，邱還約見一名已經退休的檢察官，這名檢察官對廉政業務相當熟悉，邱與他會談後，希望他接掌廉政署，這名退休檢察官以照顧家人為由婉拒；據指出，這位檢察官可能就是前法務部政風司長管高岳。

壹周刊認為，邱太三上任後，已在默默布局檢調和廉政署人事，7月初檢察長人事異動後，邱先將司法官學院院長蔡清祥調往最高檢察署，再讓蔡接任調查局長，由於新政府有意加強掃貪，也將一併撤換廉政署長。