| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金門明停班課 連江正常上班上課 屏東縣政府宣布 明停班停課
 首頁 > 政治

周刊爆料將換廉政署長？ 邱太三：沒這回事！

2016-09-14  16:51

〔記者項程鎮／台北報導〕今天出刊的壹周刊報導法務部長邱太三認為廉政署績效不佳，擬撤換廉政署長賴哲雄，還影射邱曾徵詢前法務部政風司長管高岳接任意願；對此，邱太三透過幕僚表示，沒有要換廉政署長，因此就沒有所謂接任人選問題。

壹週刊指出，廉政署成效不彰，5年內換了3名署長，邱太三想要撤換廉政署長賴哲雄，邱還約見一名已經退休的檢察官，這名檢察官對廉政業務相當熟悉，邱與他會談後，希望他接掌廉政署，這名退休檢察官以照顧家人為由婉拒；據指出，這位檢察官可能就是前法務部政風司長管高岳。

壹周刊認為，邱太三上任後，已在默默布局檢調和廉政署人事，7月初檢察長人事異動後，邱先將司法官學院院長蔡清祥調往最高檢察署，再讓蔡接任調查局長，由於新政府有意加強掃貪，也將一併撤換廉政署長。

廣告
  • 今天出刊的壹周刊報導法務部長邱太三認為廉政署績效不佳，擬撤換廉政署長賴哲雄；對此，邱太三透過幕僚表示，沒有要換廉政署長。（資料照，記者黃耀徵攝）

    今天出刊的壹周刊報導法務部長邱太三認為廉政署績效不佳，擬撤換廉政署長賴哲雄；對此，邱太三透過幕僚表示，沒有要換廉政署長。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 壹周刊 廉政署 邱太三
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：周刊爆料將換廉政署長？ 邱太三：沒這回事！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.