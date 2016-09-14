開除花蓮縣議長黨籍？洪秀柱：照程序處理。（資料照，記者王峻祺攝）

2016-09-14 17:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨花蓮縣黨部日前以未輔選花蓮市長補選提名人，接待高雄市長陳菊等理由，建請黨中央開除花蓮縣議長賴進坤黨籍，全案在今日中常會引發熱烈討論，聲援賴進坤與支持整飭黨紀的聲音都有，最後國民黨主席洪秀柱裁示，秉持黨紀嚴明、毋枉毋縱的原則，依照程序處理，她並強調，考紀制度嚴謹，黨中央絕對不會介入這起考紀案的處理程序。

國民黨副主席胡志強也表示，國民黨的考紀制度值得肯定，任何人都不得介入，「該怎麼辦就怎麼辦，一切照程序走。」

據轉述，國民黨中常委沈慶光、江碩平、柯貞竹、謝坤宏都發表認為，必須考量地方和諧以及未來花蓮縣長選舉，審慎處理本案，江碩平也希望黨中央要「冷處理」本案，「家和萬事興」，柯貞竹甚至主張基於賴進坤是已經很少數的藍軍議長，相當可貴，要求擱置這項考紀案。

另一位謝坤宏則說，花蓮市長補選後是黨內團結的契機，應該從法、理、情看待，如果證據不充分，會造成人心浮動，對黨影響深遠，他並強調，「考紀會不能淪為地方勢力的角力工具」。不過，中常委李昭平、厲耿桂芳等人則認為，應該堅持黨紀，只要證據顯示有違黨紀，就應嚴肅處理。

國民黨中央考紀會目前尚未排定日期處理本案，洪秀柱則替考紀會掛保證，強調自己對考紀程序有充分信心，她還以前國民黨發言人楊偉中被開除黨籍案為例，前後總共開三次考紀會，每次都三小時以上，過程絕對嚴謹，而且黨中央絕對不會介入考紀處理程序。