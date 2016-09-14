郝龍斌要北市府騰出手改善交通 柯P這麼回應...

2016-09-14 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長郝龍斌卸任後仍時常對市政發表意見，更有不少次直接槓上市長柯文哲。郝龍斌今日再度於臉書發文，呼籲柯文哲應盡速處理塞車問題。柯文哲對此表示：一直都有在做。

郝龍斌在臉書上寫到，北市最近的塞車問題已成民怨，「塞在路上、塞車遲到、塞住不動、塞的莫名其妙、塞的滿肚子火⋯⋯」建議柯P在暫時解決大巨蛋爭議後，應騰出手來處理台北市交通。

綜合媒體報導，柯文哲今日出席「替代役反毒種子培訓暨校園反毒宣導活動」時回應，最近的塞車潮應是正逢中秋節前夕所導致，加上昨日基隆路發生車禍，以及捷運停擺等問題，都造成了一些影響。他提到，今早也有和交通局長、捷運公司就這些問題檢討

柯文哲強調，要全面解決交通問題很困難，但有做總是有差，昨天也和交通部長討論壅塞路段的改善方針，包括交通工程、紅綠燈管制等，還有很多方式可以做。