退休公教三節慰問金 發放標準再研議
2016-09-14 16:10
〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長林全日前拍板，明年起停發月退金在2萬5000元以上的退休公教每年6000元的三節慰問金，基隆市政府從3年前開始，就只發三節慰問金給月退金在2萬元以下的退休人員，年省2000多萬元，人事處副處長黃文鳳表示，要照行政院版本還是市府原本版本走，還要由市長林右昌進一步簽核。
行政院日前宣布將大幅改革退休公教三節慰問金，明年春節起，月退金在2萬5000元以上的退休公教人員及所有退職政務人員，將全面停發每年6000元的三節慰問金，弱勢的退休技工與工友可續領，預估每年可謂國庫省下8.7億元。
人事處副處長黃文鳳指出，4年前市議會第17屆第6次定期會，審查民國102年預算案時，議員們考量市府財政拮据，做出附帶決議事項，每年6000元的三節慰問金，只發給月退金2萬元以下的退休人員，一年約可省下2000多萬元。
根據人事處統計，目前全市符合領取三節慰問金資格者有1192人，每年花費約715萬元。
若依行政院規劃，基隆市月退金在2萬元至2萬5000元間的退休人員，是否可恢復領取每年6000元的三節慰問金？對此，黃文鳳表示，此案正在簽報給市長林右昌裁決。
「支持年金改革！」基隆一名現職的謝姓公務員聞訊表示，沒工作還領得比工作時多，都是說不過去的不合理，公務員薪俸在現今的就業市場，已不是弱勢族群，時代不同，接受年金改革，就算是幫下一代的年輕人，亦是功德一件。
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