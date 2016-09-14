台中市民僅11％是公車族 研考會指市府有努力空間
2016-09-14 16:18
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市研考會今天在道安會報提出中市公車服務品質及10公里免費的滿意度調查，雖有高達8成的民眾感到滿意，但調查結果，真正是公車族的民眾只有11%，研考會認為市府有努力的空間。
此外，主持會議的交通局長王義川表示，10公里免費公車已初步建立市民搭乘公共運輸的習慣，由於捷運綠線將於2018年試營運、2020年通車，為鼓勵搭乘捷運，10公里免費公車政策將配合部分調整，研議條件式優待或收費，但學生、身心障礙者、高齡族的權益，仍會持續予以保障。
研考會今年調查的對象，下降到16歲，因為搭公車大部份是高中、大學的學生，調查顯示，有近60%的民眾過去一年有搭過公車，但有40%沒有搭過，接著深入調查發現，民眾平時有56%是騎機車、26%是開車，而搭公車只有11%，公車族沒有想像中的多，而開車、機車族如此多，交通安全事故相對會增加，如何增加搭乘大眾運輸系統的量，市府還有努力的空間。
研考會調查，有36%的民眾對公車服務品質表示非常滿意，有49%認為還算滿意，不滿意約11.5%，不滿意的原因在於司機服務態度不佳53.8%、公車班次太少18.6%、公車誤點脫班16.2%、路線規劃7.9%、公車動態系統不正確7.2%、站點設計不良6%、車速太快4.7%、公車太晚打方向燈4.7%，公車老舊2.1%。
有78%的市民認為1公里免費公車政府有助於「減少私人運具」、「降低環境污染」，有13.1%市民認為違反使用者付費。有89%對10公里免費公車政策感到滿意，不滿意的7.7%。
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