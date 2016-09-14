司院人事同意權 時力：應以新法嚴審精神進行

2016-09-14 16:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院朝野黨團今天中午就司法院人事同意權案召開黨團協商，但未達共識。時代力量黨團會後發出聲明，表示為避免憲法法庭的空窗期所造成的憲政危機，時力贊成10月31日前完成大法官審查，但應以新法嚴審精神進行，延長審查時間、個別審查、書面審議等，缺一不可。

針對司院人事同意權行使，今天朝野黨團皆同意嚴審，其中民進黨黨團、親民黨團、時力黨團皆同意延長審查時間，並新增書面審查。然而國民黨團保留未簽署協商結論，將帶回黨團會議討論後再定案，國民黨立委林為洲甚至說「不用新法來行使同意權，不符合新的民意期待司法改革第一步！」

時力黨團會後發出聲明表示，時力一直都清楚表明先立法再審查的立場，即先通過國會改革法案中「人事同意權」部分，包括《立法院職權行使法》中修訂第二十九條、第三十及三十一條、新增第二十九條之一及第二十九條之二，該批法案已於上會期司法及法制委員會審議完畢，只差開會通過宣布出委員會進入二讀、三讀。時代力量黨團在7月19日黨團協商提出優先法案時，即已將人事同意權列為優先法案，然而當時並未獲得其他黨團支持，令人十分遺憾。

聲明表示，當初反對將立法院職權行使法列為優先法案的國民黨，今天突然拋出要先通過法案再來審大法官，甚至提出要將大法官與正副院長脫鉤處理，昨是今非的態度，讓他們感到不解且遺憾。

其中，國民黨今天突然拋出應該要用新法審查的訴求，卻拒絕面對自己過去反對將立法院職權行使法先行審查的錯誤決定，「顯然只是為了進行不理性的議事杯葛」，主要的目的在於讓已提出辭呈的司法院院長賴浩敏，能繼續處於請辭待命的狀態，拖延整個司法改革的進度。

聲明表示，過去民間對於大法官審查過程之草率已有諸多嚴正意見，在今年七月針對前提司法院正副院長的相關爭議之中，更是清楚展現民間對新國會的殷切期許。時代力量黨團將會本諸新民意囑託之立委職責所在，善盡審查之責。