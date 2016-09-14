藍營縣市長赴中 朱立倫：兩岸交流一定要持續

2016-09-14 15:54

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對8藍營縣市首長計畫16號赴中國，與北京、國台辦高層會面，爭取中國開放中客到「有九二共識」的縣市觀光，新北市也名列其中，新北市長朱立倫今表示，兩岸交流一定要持續，「就算在現在最困難的時候，我們還是會持續地進行。」

南投縣、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣、新北市16日將前往北京與國台辦高層見面，爭取中客到有「有九二共識」的縣市觀光，朱立倫對此表示，民眾所關心的兩岸經貿或農業合作、觀光旅遊議題，都是此次洽談的重點，新北市將由副市長葉惠青代表出訪，會就他所經管的經貿、農業、觀光議題，希望兩岸之間能持續合作。

朱立倫說，自己不斷強調，兩岸交流一定要持續，尤其城市的交流，就算在現在最困難的時候，還是會持續地進行。