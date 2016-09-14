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操作劣質一條龍 政院：依法懲處、查稅

2016-09-14  15:37

〔記者李欣芳／台北報導〕中國觀光團來台旅遊，業者以一條龍經營模式，旅遊品質引發爭議，行政院發言人童振源今天下午表示，針對操作低價團的劣質一條龍經營方式，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處，並持續提供財政部相關資料加強稅務查核，並同時強化旅行業者的自律功能，遏阻低價團操作空間。

童振源說，針對低價團、自費項目予以管制，未來交通部將透過小兩會機制，促請陸方落實組團社之源頭管理責任。

童振源指出，交通部將引導積極開拓中客自由行市場，平衡團、散客比例，並配合政策鼓勵特殊型態觀光團，鼓勵旅行業積極包裝主題性、短天期、有競爭力的產品，提供旅客更多元的旅遊選擇，使依賴惡質購物的一條龍及零團費不復存在。

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  • 童振源今天下午表示，針對操作低價團的劣質一條龍經營方式，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處。（資料照，記者張嘉明攝）

    童振源今天下午表示，針對操作低價團的劣質一條龍經營方式，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處。（資料照，記者張嘉明攝）

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