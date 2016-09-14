昨是今非？8年前小英力邀達賴來台 8年後…
2008年時任總統的馬英九以「時機不宜」理由，拒絕宗教領袖達賴喇嘛訪台，當時的民進黨主席蔡英文說，台灣隨時歡迎達賴來訪。（資料照，法新社）
〔記者蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕2008年，當時的馬英九政府以「時機不宜」理由，拒絕西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，當時剛接下民進黨主席的蔡英文說，台灣隨時歡迎達賴來訪。不過今天被問到是否歡迎達賴來台訪問，民進黨和總統府原本都無具體回應，晚間民進黨又補充，若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。總統府則表示，這是假設性的問題，現在沒有具體相關規劃，等看到具體訊息，再做說明與處理。
8年前，尚為在野黨的民進黨抨擊馬英九拒絕達賴來台，蔡英文當時指出，達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎，民進黨須明確表態，歡迎並支持達賴來訪，黨內將立即開會討論並提出細部計畫，針對圖博的民主人權，民進黨絕不退縮，也絕不會沉默。她並說，馬怕中國，她則認為中國沒什麼好怕的，這個價值她會堅守，並帶領民進黨貫徹到底。
8年後，民進黨重返執政，民進黨及時代力量立委日前訪問印度時當面邀請達賴來台，達賴也說樂意再訪台灣，不過民進黨態度卻轉趨低調，外交部長李大維在立法院答詢時說，詳細問題要到時候才能夠再研究。行政院長林全也表示，「李部長的說法，代表我們目前的看法」。
對此，總統府發言人黃重諺回應，沒有具體的案子不評論；民進黨發言人楊家俍也說不回應。不過，府、黨發言機制晚間卻又分別向媒體進行補充。
總統府發言人黃重諺說，這是假設性的問題，現在沒有具體相關規劃，等看到具體訊息，再做說明與處理；民進黨發言人楊家俍則說，達賴喇嘛是一位受國際 敬重的宗教領袖，民進黨也長期關注中國的宗教自由和人權發展問題。對於境外人士申請來台從事相關交流活動，相信政府已有一套申請許可機制處理。若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。
民進黨立委高志鵬今於中常會外受訪時說，希望政府能挺住，讓達賴再次來台，不論宗教自由或表達台灣主權獨立立場，都沒理由追隨馬政府的做法，拒絕達賴來台。
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