北市沒放颱風假 柯文哲：照規定辦事

2016-09-14 15:28

〔記者郭安家／台北報導〕莫蘭蒂颱風侵襲南台灣，北北基昨依照中央氣象局資訊，宣布今正常上班上課，但仍有網友抱怨風雨不小，應停班停課。台北市長柯文哲下午受訪表示，放颱風假這也要中央氣象局標準，要達到幾級風，照規定辦事。