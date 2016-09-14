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北市沒放颱風假 柯文哲：照規定辦事

2016-09-14  15:28

〔記者郭安家／台北報導〕莫蘭蒂颱風侵襲南台灣，北北基昨依照中央氣象局資訊，宣布今正常上班上課，但仍有網友抱怨風雨不小，應停班停課。台北市長柯文哲下午受訪表示，放颱風假這也要中央氣象局標準，要達到幾級風，照規定辦事。

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  • 下午受訪表示，放颱風假這也要中央氣象局標準，要達到幾級風，照規定辦事。（記者方賓照攝）

    下午受訪表示，放颱風假這也要中央氣象局標準，要達到幾級風，照規定辦事。（記者方賓照攝）

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