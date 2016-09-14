民進黨中常會決議 支持花蓮縣議長賴進坤
2016-09-14 15:38
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，並且做出決議，全力支持遭國民黨開除黨籍的花蓮縣議長賴進坤，並且通過「花蓮縣議長賴進坤可能遭罷免乙案」，決議民進黨議員不得參與及支持此次議長罷免案。
總統蔡英文今天出席「2016大陸台商秋節聯誼活動」午宴，中常會由民進黨立法院黨團總召集人柯建銘代理主持。不過中常會一度因為中、南部中常委受颱風莫蘭蒂影響請假，出席人數未過半而改成談話會，不過最後立委劉世芳、宜蘭縣長林聰賢等趕到，才得以成會。
國民黨花蓮縣黨部以議長賴進坤在市長補選期間，不僅未輔選黨提名候選人魏嘉賢，進而為民進黨候選人張美慧助選並接待民進黨高雄市長陳菊等人為理由，開除賴進坤黨籍。
發言人楊家俍會後轉述時表示，近日地方盛傳有心人士可能提出議長罷免案。中常委一致認為花蓮市長補選結束之後，應放下政治歧見與立場，團結謀求花蓮的進步與發展。不容個人與政黨政治鬥爭，破壞縣民福祉。
楊家俍表示，花蓮縣議長賴進坤立場公正主持議事超然，本次花蓮市長補選，賴議長以宜蘭同鄉會花蓮分會長的身份接待幫忙助選的高雄市長陳菊，另7月31日張美慧候選人總部成立大會，賴議長也出席致意，為此，中常委一致通過本案。
賴進坤是花蓮縣宜蘭同鄉會理事長，據了解，宜蘭縣長林聰賢特地在颱風天趕到台北，在中常會替陳菊提出此案，希望中常會做成決議。
據轉述，林聰賢也說，賴進坤長期都對民進黨友善，還協助民進黨團辦公室移到比較舒適的空間，這次若罷免議長案最後得以成案，黨籍立委可以一致支持賴進坤。
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