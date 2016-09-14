新南向政策計畫挨批 政院：投入資源遠超過42億

2016-09-14 15:45

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院宣示的「新南向政策推動計畫」，遭親民黨立法院黨團批評，行政院明年編列42億元計畫經費，過半數都是研究計畫、論壇及培訓，協助中小企業實地布局的只有1000多萬元，根本閉門造車。行政院發言人童振源今天下午表示，明年政府整合及投入新南向政策的資源將會遠超過42億元。

童振源指出，新南向政策推動計畫106年度是推動執行的第一年，目前各部會刻正規劃研擬工作計畫，待工作計畫確定後，除將充分運用各部會現有資源外，也將結合地方政府、國內企業及NGO的資源及力量，明年政府整合及投入資源會遠超過42億元。

童振源表示，政府將積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽經濟合作協定（ECA）或個別經濟合作項目，更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定，並建立重大事件預警及應變機制，有效掌握可能風險。