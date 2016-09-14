| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

司法院人事同意權案 朝野協商沒共識

2016-09-14  15:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院朝野黨團今天中午就司法院人事同意權召開黨團協商，各黨團都同意進行嚴審，然而國民黨團保留未簽署協商結論，將帶回黨團會議討論後再定案。

民進黨團總召柯建銘表示，大法官同意權行使要在10月底前完成，但「立院職權行使法」的修正還沒有出委員會，同意權行使來不及適用新法。他並指出，朝野黨團也有共識增加書面審查，這是很大的改變，希望國民黨在書面審查尚要自律。

柯建銘表示，民進黨團同意拉長審查時間、深度審查，過去審查時間是大法官是1天，院長、副院長一天，這次將改為5個大法官各半天，共增加了2天半，立委可以針對各大法官的改革方向問個清楚，19日將再召開朝野協商，一定要有結論。

立法院國民黨團書記長江啟臣表示，即便在修法（立院職權行使法）未通過情況下，大家也有共識往嚴審的精神做調整。國民黨立委林為洲則認為，「不用新法來行使同意權，不符合新的民意期待司法改革第一步」。

時代力量黨團總召徐永明說，記名投票涉及修法，可能來不及，各黨團都同意往修法的精神方向來進行，時力黨團也支持10月底完成人事同意權行使。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事同意權 司法院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：司法院人事同意權案 朝野協商沒共識


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.