司法院人事同意權案 朝野協商沒共識

2016-09-14 15:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院朝野黨團今天中午就司法院人事同意權召開黨團協商，各黨團都同意進行嚴審，然而國民黨團保留未簽署協商結論，將帶回黨團會議討論後再定案。

民進黨團總召柯建銘表示，大法官同意權行使要在10月底前完成，但「立院職權行使法」的修正還沒有出委員會，同意權行使來不及適用新法。他並指出，朝野黨團也有共識增加書面審查，這是很大的改變，希望國民黨在書面審查尚要自律。

柯建銘表示，民進黨團同意拉長審查時間、深度審查，過去審查時間是大法官是1天，院長、副院長一天，這次將改為5個大法官各半天，共增加了2天半，立委可以針對各大法官的改革方向問個清楚，19日將再召開朝野協商，一定要有結論。

立法院國民黨團書記長江啟臣表示，即便在修法（立院職權行使法）未通過情況下，大家也有共識往嚴審的精神做調整。國民黨立委林為洲則認為，「不用新法來行使同意權，不符合新的民意期待司法改革第一步」。

時代力量黨團總召徐永明說，記名投票涉及修法，可能來不及，各黨團都同意往修法的精神方向來進行，時力黨團也支持10月底完成人事同意權行使。