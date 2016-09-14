洪秀柱：黨團與政策會 都是國民黨重要的一環
2016-09-14 14:45
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天安排立法院黨團幹部授證以及全國青工總會第八屆總會長當選證書頒發儀式，由於黨團自主聲浪，外界好奇立院黨團總召廖國棟與黨中央政策會執行長蔡正元的定位關係，黨主席洪秀柱在致詞時特別強調，黨團總召是負責與黨中央溝通的橋樑，黨團與政策會都是國民黨組織的重要一環，廖、蔡兩人都是推動立法院政策的重要推手。
洪秀柱說，黨團總召與政策會執行長各有分工，但會一起合作，雖然崗位不同，但榮辱與共，兩邊的壓力與目標都是一致的，她期盼黨團與黨中央政策會未來能緊密結合，在立法院本會期內展現讓外界刮目相看的成績。
過去國民黨中常會座次安排只有副主席、秘書長、政策會執行長坐在黨主席兩側，今起特別安排廖國棟坐在秘書長莫天虎的旁邊，以象徵黨中央對立院黨團的重視。
洪秀柱並表示，這個場合讓她心中無限感觸，因為國民黨今年喪失中央政權以及國會多數席次，大家寒天飲冰水，點滴在心頭，希望新會期的開始，黨團幹部一起努力。
此外，由於新任黨團幹部幾乎都是女性，國民黨副主席胡志強開玩笑說，「今天像是來選美一樣」，洪秀柱除了希望男生要多加油，並強調黨團女性幹部不只是有美麗的外表，還有善良的心，以及對黨的向心。
洪秀柱最後還說，國民黨雖然年紀不小，但是就像一個年輕的政黨，充滿朝氣與希望，她相信寒天終會過去，烏雲不會永遠遮日。
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