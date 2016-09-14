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蘇-30戰機闖蘭嶼？ 空軍司令部這麼說...

2016-09-14  15:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日有媒體報導，中共解放軍蘇-30戰機前日越過中線闖入蘭嶼的24浬領空，與當時總統蔡英文在林口視導陸戰隊66旅的時間點相當接近，引起國人關切。空軍司令部也對此事做出說明。

《上報》報導，蘇-30戰機在空中與美軍F-15相遇，情況緊急下蘇-30闖入蘭嶼的24浬領空。報導還提到，當時在九鵬基地受測的弓三防空飛彈部隊準備因應，我方也派出IDF與F-16戰機驅趕。

根據《聯合報》報導，空軍回應，只要有航空器在我防空識別區內外行動，他們都有能力掌控，也會做出回應。至於媒體報導「闖入24浬領空」的說法並不正確，因我防空識別區為不規則狀，在空軍雷達判讀上並非是這樣的概念，且中共在還沒宣布東海防空識別區時就常在周邊行動，也否認軍方有意啟用弓三應對，但對共軍是否闖入一事未多做說明。

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  • 空軍表示，我方有能力掌握防空識別區內外航空器並做出回應。圖為解放軍蘇-30戰機（資料照，美聯社）

    空軍表示，我方有能力掌握防空識別區內外航空器並做出回應。圖為解放軍蘇-30戰機（資料照，美聯社）

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