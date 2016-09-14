蔡英文：維持兩岸和平穩定的決心 沒有絲毫動搖
2016-09-14 13:14
〔記者林良昇／台中報導〕總統蔡英文今出席海基會秋節台商聯誼午宴，蔡總統重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖，而兩岸關係發展是雙方共同責任，期望海基會董事長田弘茂的上任，可為兩岸關係注入新元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新里程碑。
蔡總統致詞時表示，田弘茂不論在國際或兩岸關係上，都有非常豐富的經驗，並曾經擔任國策顧問、外交部長以及駐英代表；過去又曾推動國策研究院成為國際知名的智庫，培養出許多專精兩岸議題的專家學者，田也擔任全國工業總會的最高顧問，十分了解兩岸產業界的發展和需求。
蔡總統指出，近幾年來大陸經濟成長趨緩，北京強調進入經濟「新常態」，很多政策都在調整中，投資環境也發生很大的變化，這對兩岸經貿及台商都構成很大挑戰，對台灣而言不但要因應對岸經濟變化所帶來的衝擊，同時也要面對長期結構性問題，導致出口競爭力衰退及貧血式成長的困境，新政府的最大責任，就是提振國內經濟活力，帶領台灣脫離長期的困境。
蔡總統強調，對於台商朋友的心聲和遭遇的困難，政府一定會給最堅定的支持，並協助解決台商權益維護、生活照顧、子女教育等問題，也會強化各項輔導及服務機制，當大家碰到難題的時候，政府會給予積極協助，不會讓台商感到孤單。
蔡總統也重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖，在維護國家整體利益及人民最大福祉的目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。
蔡總統強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，期望田董事長上任，可以為兩岸關係注入新的元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新的里程碑。
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