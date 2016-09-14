南市中午放學家長怨 賴清德：正確決定

賴清德視察將軍青鯤鯓抽水站。（記者楊金城攝）

2016-09-14 13:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學校中午12點半放學，市長賴清德上午11點陸續巡視將軍青鯤鯓、北門永隆溝抽水站和永隆溝岸邊堆沙包防堵海水倒灌，他針對台南市今天上午正常上班上課，下午停班停課一事，回應說，市府決策係根據昨晚10點氣象局預報資料決定今下午停班停課，一切依法行程，且視上午天氣狀況看來，是正確決定。

中午學校放學，南市警局也啟動護童專案，派員在各校門口指揮交通，地區分局長、副分局長都要到場督勤。

賴清德說，氣象局昨晚預報資料，台南市今天全天雨量未達放假標準，風力要到下午才達放假標準，因此依法行政，決定今上午上班上課，下午停班停課，他一個人沒有那麼大權限，都是根據數據判斷做出決定。

賴清德說，上午上班上課，他了解會造成家長造成困擾，請市民理解。