| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南-左營電車線異常 高鐵列車延誤
 首頁 > 政治

參加台商秋節聯誼午宴 蔡英文仍心繫颱風

2016-09-14  12:49

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕颱風莫蘭蒂侵襲，夾帶強風豪雨。蔡英文總統前往台中市出席「大陸台商秋節聯誼活動」午宴，仍心繫颱風狀況。

總統府發言人張文蘭表示，蔡總統相當關心，除透過幕僚了解目前颱風動態及防災應變，也希望行政院各部會、縣市政府確實做好各項防颱救災準備工作，務必讓颱風可能造成的災情減少到最低。

廣告
  • 颱風莫蘭蒂侵襲，蔡英文總統指示行政院做好準備工作。（取自蔡英文臉書）

    颱風莫蘭蒂侵襲，蔡英文總統指示行政院做好準備工作。（取自蔡英文臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 莫蘭蒂颱風 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：參加台商秋節聯誼午宴 蔡英文仍心繫颱風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.