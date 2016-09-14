參加台商秋節聯誼午宴 蔡英文仍心繫颱風
2016-09-14 12:49
〔記者鍾麗華 ／台北報導〕颱風莫蘭蒂侵襲，夾帶強風豪雨。蔡英文總統前往台中市出席「大陸台商秋節聯誼活動」午宴，仍心繫颱風狀況。
總統府發言人張文蘭表示，蔡總統相當關心，除透過幕僚了解目前颱風動態及防災應變，也希望行政院各部會、縣市政府確實做好各項防颱救災準備工作，務必讓颱風可能造成的災情減少到最低。
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