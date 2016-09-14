「放個毛」事件 彰縣長魏明谷再度澄清

2016-09-14 12:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣長魏明谷昨日晚上因個人臉書回覆民眾颱風放假，一句「放個毛」回覆意外引起風波，今天早上魏明谷不受影響出席「彰化縣教師節表揚資深暨特殊優良教師大會」時再度澄清，是秘書小孩誤傳，網路管理會再做檢討。

莫蘭蒂強颱襲台，彰化縣政府昨晚8點宣布需要上班上課，不過仍有民眾在魏明谷個人臉書訊息上提問「不放嗎」，卻被回覆「放個毛」，立刻引起網友熱議，有人說縣長「霸氣」、「很狂」、「魏神」等，不過魏明谷坦言一開始對此「毛」事並不知情。

魏明谷今日參加活動時再度針對此事澄清，因為秘書當時在開車，就讀高中的小孩在旁玩她的手機，看到同學提問就回傳，結果造成誤會，深感抱歉，未來在網路管理上會再做檢討。

魏明谷也說，因為沒看到前面內容，一開始不知道是什麼意思，後來才知道是誤傳，對於網友回覆，他認為都是網路語言，無傷大雅！

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