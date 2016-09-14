6囚逃獄案 監院糾正法務部、矯正署及高雄監獄

2016-09-14 12:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對104年2月高雄監獄爆發6名受刑人越獄事件，監察院司法及獄政委員會今日通過監委高鳳仙、楊美鈴所提糾正案與調查報告，糾正法務部、矯正署及高雄監獄，並請行政院檢討改善。

監委指出，高雄監獄平日疏於工場作業工具管理以及檢身機制，導致六名受刑人輕易將作業用剪刀夾帶出工場，進而挾持人質，發生暴動越獄事件，而且該監獄平日沒有重視警鈴設置及測試，各級主管人員在暴動剛開始的處置疏誤，以致喪失應變鎮暴的先機，而且案發當天又報告不實的換人質消息，嚴重損害矯正機關公信力，確有重大違失。

由於當時越獄受刑人的五點訴求中，提及勞作金不足，監委調查後發現，各矯正機關從事不同作業的收容人所得勞作金相差過鉅，容易產生不平之心，且與聯合國「受刑人處遇最低限度標準規則」關於矯正機關應建立囚犯工作公平報酬制度的規定不符，大部分收容人無法藉由作業所得勞作金維持日常生活所需，必須依賴親友救濟，有損人性尊嚴，因此提案糾正矯正署。

監委並發現，矯正機關長年超收問題嚴重，像104年度各矯正機關超收比例仍高達12.9％，平均每名收容人分配面積僅有0.62坪，不符我國應至少分配0.7坪的規定，因此提案糾正法務部並請行政院檢討改善。

監委指出，各矯正機關現有戒護人力目前只有4567名，與收容人的比例為1比13.77，有逐年惡化趨勢，而且遠高於外國，顯示戒護人力嚴重短缺，各矯正機關教化人力短缺情形也相當嚴重，法務部長年未採行積極有效措施，不符公民與政治權利國際公約規定，而且使戒護安全風險大幅升高，容易發生監獄暴動事件，明顯也有違失。