6囚逃獄案 監院糾正法務部、矯正署及高雄監獄
2016-09-14 12:22
〔記者施曉光／台北報導〕針對104年2月高雄監獄爆發6名受刑人越獄事件，監察院司法及獄政委員會今日通過監委高鳳仙、楊美鈴所提糾正案與調查報告，糾正法務部、矯正署及高雄監獄，並請行政院檢討改善。
監委指出，高雄監獄平日疏於工場作業工具管理以及檢身機制，導致六名受刑人輕易將作業用剪刀夾帶出工場，進而挾持人質，發生暴動越獄事件，而且該監獄平日沒有重視警鈴設置及測試，各級主管人員在暴動剛開始的處置疏誤，以致喪失應變鎮暴的先機，而且案發當天又報告不實的換人質消息，嚴重損害矯正機關公信力，確有重大違失。
由於當時越獄受刑人的五點訴求中，提及勞作金不足，監委調查後發現，各矯正機關從事不同作業的收容人所得勞作金相差過鉅，容易產生不平之心，且與聯合國「受刑人處遇最低限度標準規則」關於矯正機關應建立囚犯工作公平報酬制度的規定不符，大部分收容人無法藉由作業所得勞作金維持日常生活所需，必須依賴親友救濟，有損人性尊嚴，因此提案糾正矯正署。
監委並發現，矯正機關長年超收問題嚴重，像104年度各矯正機關超收比例仍高達12.9％，平均每名收容人分配面積僅有0.62坪，不符我國應至少分配0.7坪的規定，因此提案糾正法務部並請行政院檢討改善。
監委指出，各矯正機關現有戒護人力目前只有4567名，與收容人的比例為1比13.77，有逐年惡化趨勢，而且遠高於外國，顯示戒護人力嚴重短缺，各矯正機關教化人力短缺情形也相當嚴重，法務部長年未採行積極有效措施，不符公民與政治權利國際公約規定，而且使戒護安全風險大幅升高，容易發生監獄暴動事件，明顯也有違失。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 小英視察陸戰隊前夕 傳中國戰機越中線闖蘭嶼！
- 曾追回拉艦佣金 林良蓉任國安會諮委
- 台商秋節聯誼 田弘茂：兩會正常化互動 機會存在
- 宋楚瑜出席APEC遭否決？ 中國國台辦含糊回應
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 小港種千樹 明年目標萬棵
- MLB》布朗明年穿藍白杉？ 外媒：幾乎底定
- 融合芭蕾與客家文化 《客家心、花布情》週日演出
- 蘇花公路下午1時起只出不進 2時全線封閉
- 姑丈染指小姊妹 男友揭惡行
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Land alert issued for Typhoon Meranti
- 空軍士官長結交少女3年 不滿分手2度性侵
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 余祥銓第六任企業家新歡 爸媽終於認同
- 因應中秋連假 新北部分路邊停車免收費
- 下午四時 林全將再赴應變中心視察
- 寫程式狂搶124盒月餅 阿里巴巴4員工遭開除
- 中秋烤肉易吃進重金屬？ 食藥署實測市售烤肉網…
- 掃蕩零團費旅行團 泰當局：中國遊客9月估減少20％
- 計程車打滑逆向撞 颱風天釀1死2傷
- 子閎退伍暴肥 打「肪」找回自信
- 渡邊直美跨海聯誼 相中台男
- 張庭瑚練衝浪 撇為五熊放棄合作陳玉珊
- 馮德倫、舒淇夫婦太夯 劉德華慘淪配角
- 赴美將更便捷 台美雙方就執行「全球入境計畫」進行協商
- 鋸齒幾何 繽紛躍動Ferragamo
- 松濤苑再揭一戶 包辦今年豪宅單價前兩名
- 陳家帶／某個失聯的夏日
- 大元有新歡？同車王子互動曖昧
- 砲打彭總裁？陳沖指未與中國簽貨幣協議「難以想像」
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 關鍵時刻》棒打朴贊浩 鋒砲開啟旅外路
- NBA》五年來首位新面孔 施洛德將扛老鷹先發主控
- 抽查烤肉用品 近3成標示不合格
- 恭喜！趙文卓3度當爸爸 開心親吻愛女
- 生活產業玩創意 家博館邀體驗
- 新埔》「楊新公路」最後瓶頸 動工拓寬
- 防颱全面戒備 2.8萬個沙包供領取
- 鏗鏘集》孤兒情結，主體意識
- Baby平底鞋逛街 牽手黃曉明飄孕味
- 救國團捐「劍青」地上物 換8年租約
- 莫蘭蒂威力強 屏東超過5萬戶停電
- 趙雅芝美如嫦娥 薄紗背影邀賞月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：6囚逃獄案 監院糾正法務部、矯正署及高雄監獄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分