台南上半天班課 賴清德PＯ臉文這麼解釋…

2016-09-14 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於莫蘭蒂颱風今天放不放假爭議，市長賴清德在臉書PＯ文解釋，「昨天的決定並無偏差」，面對突如其來的天氣變化，只能根據掌握得到的資料，依法做出是否停班停課的決定，希望市民能夠理解，市府相關單位也已經全面停休，全力投入，將影響減到最低，網友看法則是不一，有人讚聲、有人打臉。

賴清德說，颱風警報發布以來，立即進入警戒狀態，昨日上午召開颱風應變會議，防災中心二級一階同時開設，並在下午2時提升為一級，全力戒備，但中央氣象局針對莫蘭蒂颱風在台南不管是風力及雨量的預測到了昨天晚間7時都還沒有達到停止上班上課的標準，「因此我們必須等到下一報（晚間10點），再行決策，這也是昨天無法及早宣布的原因。 」

昨日晚間9：30，先由電話詢問得知：中央氣象局公布預估數據顯示，今日整天雨量平地最高200mm、山區最高300mm，都未達停班停課標準（未來24小時內雨量必須大於350mm）。

風力部分，今天上午平均風速最高6級，瞬間風速最高9級，也未達到停班停課標準（依照規定，平圴風速7級，陣風10級以上才達到停止上班上課標準）。

但今天下午的風力預測平常風速7-8級、陣風9-10級，才達到標準，並且研判會有繼續增強趨勢，為了顧及市民安全，因此做了上午上班上課、下午停班停課的決定，而根據今天早上的實際情況，及7點的最新氣象預報，上午風力還是持緩未達標準，但下午風力轉強平均風速最大9級，瞬間風速甚至可達11級，代表昨天的決定並無偏差。