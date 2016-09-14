台南上半天班課 賴清德PＯ臉文這麼解釋…
2016-09-14 11:57
〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於莫蘭蒂颱風今天放不放假爭議，市長賴清德在臉書PＯ文解釋，「昨天的決定並無偏差」，面對突如其來的天氣變化，只能根據掌握得到的資料，依法做出是否停班停課的決定，希望市民能夠理解，市府相關單位也已經全面停休，全力投入，將影響減到最低，網友看法則是不一，有人讚聲、有人打臉。
賴清德說，颱風警報發布以來，立即進入警戒狀態，昨日上午召開颱風應變會議，防災中心二級一階同時開設，並在下午2時提升為一級，全力戒備，但中央氣象局針對莫蘭蒂颱風在台南不管是風力及雨量的預測到了昨天晚間7時都還沒有達到停止上班上課的標準，「因此我們必須等到下一報（晚間10點），再行決策，這也是昨天無法及早宣布的原因。 」
昨日晚間9：30，先由電話詢問得知：中央氣象局公布預估數據顯示，今日整天雨量平地最高200mm、山區最高300mm，都未達停班停課標準（未來24小時內雨量必須大於350mm）。
風力部分，今天上午平均風速最高6級，瞬間風速最高9級，也未達到停班停課標準（依照規定，平圴風速7級，陣風10級以上才達到停止上班上課標準）。
但今天下午的風力預測平常風速7-8級、陣風9-10級，才達到標準，並且研判會有繼續增強趨勢，為了顧及市民安全，因此做了上午上班上課、下午停班停課的決定，而根據今天早上的實際情況，及7點的最新氣象預報，上午風力還是持緩未達標準，但下午風力轉強平均風速最大9級，瞬間風速甚至可達11級，代表昨天的決定並無偏差。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 推他選新北市長？ 朱立倫準備再戰2020總統大選
- 總統核發蘇永欽免職令 十月一日生效
- 台商秋節聯誼 田弘茂：兩會正常化互動 機會存在
- 入聯宣達團見美議員 盼檢討一中政策
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 風強雨驟 核三廠停機因應
- 外資喊高價 謝金河：投資人要小心
- 蘭嶼仍停電 風力破17級
- 志玲姊姊半夜醉酒 勾寬姊吐怨氣
- 寇桑靈前折蓮花 胡瓜被批無情有點冤
- 自由廣場》公投搞定年金改革
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 余祥銓第六任企業家新歡 爸媽終於認同
- 新北傳災情 強風吹折5公尺路樹毀3機車
- 弱勢生勤學有成 總統府頒奮發向上獎
- 漁業署下月協調歐盟撤遠漁黃牌
- D奶主播惹腥 遭珠寶小開癡情求愛
- NBA》華生被認錯還有飯吃 邁爾斯：這麼好康不找我？
- 越南返國男子染茲卡 境外移入第8例
- 台9線龍過脈段交通中斷 工務段搶修單線通行
- 已開發工業區 中市府爭取免繳山坡地回饋金
- 自由廣場》大巨蛋雙贏：掀開廣場地面樓板
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/13賽果）
- 台裔學者：發展觀光要有風險概念
- 觀浪區列警戒 封鎖線拉起
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 竹縣環保回收車 有客語主題歌
- 中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富
- 7成買家看跌房市 3成賣方願降價
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 East European trio indicted over First Commercial heist
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 一銀ATM無卡提款 遭暫停
- 拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領
- 颱風影響 清泉崗機場航班提早或取消
- 輕颱馬勒卡朝台灣前進 吳德榮強調不能輕忽
- 莫蘭蒂發威 屏東安置所漏水
- 劉以豪赴韓出席典禮 發現竟沒人滑手機
- 莫蘭蒂恐怖巨浪 險吞沒墾丁救護車
- 唯有雅婷超越雅婷 單局348分破全國
- 全家未揭露重要加盟資訊 公平會重罰300萬元
- MLB》朗神第900場雙安 再寫大聯盟紀錄
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南上半天班課 賴清德PＯ臉文這麼解釋…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分