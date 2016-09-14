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台商秋節聯誼 台企聯會長王屏生力拱九二共識

2016-09-14  11:45

〔記者林良昇／台中報導〕海基會今在台中舉辦秋節台商聯誼，台企聯會長王屏生受訪時表示，目前台灣最重要的是把台灣經濟搞起來，講別的都是假的，目前兩岸中斷交流就是卡在「九二共識」，「為什麼不能講？」，並怒嗆「台灣的社會真的是有病！」

王屏生表示，目前最重要是把台灣經濟搞起來，講別的都是假的，中國大陸是全世界第二大經濟體，是很好的鄰居，能夠跟他們合作交流，對台灣一定有利，現在交流中斷就是卡在「九二共識」上，九二共識「一個中國」的概念非常清楚，「為什麼不能講？」，「台灣的社會真的是有病！」

王屏生說，他也跟陸委會主委張小月提到相關問題，陸委會他們也很急，畢竟兩岸不能交流，對台灣損害非常大，不只是台商，但台商在大陸經營，問題不大，主要還是台灣的經濟，和跟對岸關係一定要恢復到正常情況，才是真正的維持現狀。

媒體也詢問北京是否有給台商壓力，阻止台商返回台灣，王屏生則高聲否認，「沒有沒有，絕對沒有這個事情。」

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  • 台企聯會長王屏生。（記者林良昇攝）

    台企聯會長王屏生。（記者林良昇攝）

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