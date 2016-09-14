台商秋節聯誼 田弘茂：兩會正常化互動 機會存在
海基會董事長田弘茂參加台商秋節聯誼。（記者林良昇攝）
〔記者林良昇／台中報導〕海基會今在台中舉辦秋節台商聯誼活動，海基會董事長田弘茂在受訪時表示，九二共識是老問題，要更高層次的決策，但是他認為，海基會和海協會恢復正常化互動，機會和可能性是存在的，各種方案都在研究，會設法和對岸溝通，成果還沒出來前，無法事先公布。
田弘茂受訪表示，海基會的工作就是替台商服務，要了解他們的想法和心聲，政府需要積極地和台商溝通，過去民進黨政府和台商互動相對少，秋節台商聯誼是很好的機會，政府各部會會共同研擬如何解決已存在的各種問題。
田弘茂指出，已預期台商會提「九二共識」，會尊重意見，但政府要如何解開兩岸的結和僵局有不同管道，台商若有自己的渠道可以上達高層決策單位，海基會非常歡迎，甚至希望台商根各地中國官員有溝通，不只是他們回來反映困難，也能回到中國表達台灣的看法，替台灣爭取，「九二的事情已經炒很久，會有解決的辦法。」
田弘茂認為，海基海協恢復正常化互動的機會和可能性存在，各種方案都在研究，我方也會設法和對岸溝通，在沒有溝通成果之前，沒辦法事先公布。
田弘茂強調，目前兩岸經貿關係密切，有些問題是存在的，問題存在就必須透過一些機制來溝通，兩會溝通機制是經過20幾年努力裡建立的，不可以隨便拋棄，一旦拋棄，要重建要花費更多精力，中國大陸決策階層也會對這有所了解。
哈爾濱台商協會常務副會長徐正文則當面向田弘茂陳情，他說，目前兩岸就好像兩個大人吵架，台商就像小孩，不知道要站哪邊很尷尬，強調九二共識沒有承認對台商影響很大，沒有溝通機制，在緊急救治、救難的部分很困難。
田弘茂則回應徐正文說，他認為不是大人和小孩的問題，台灣政府是民主政府，政府不會是大人，台商也不是小孩，「天下的事情很少有不能解決的」，除非不想解決，找各種理由，蔡總統也很想把兩岸存在的結打開，也在想各種方法，希望有解決方案。
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