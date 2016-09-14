蔡政府推「新南向」 親民黨團批預算「四不像」

2016-09-14 11:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡英文政府將「新南向政策」做為施政主軸之一。親民黨立院黨團指出，行政院42億餘元的新南向預算中，對真正需要資源的中小企業，卻只編列1千885萬元，痛批「新南向」預算規劃有「四不像」，要求行政院提出具體計畫，否則不排除凍結預算。

親民黨黨團今召開「政策新難向、預算四不像」記者會，黨團總召李鴻鈞指出，行政院「新南向政策推動計畫」42億元預算中，過半為研究計畫、論壇及培訓，但協助台商南向的中小企業處，卻僅編列1885萬元，協助台商布局東協、東南亞等工作。

親民黨團臚列國發會所提106年新南向政策相關經費中，與實際各部會編列數有四面向「很不像」，分別是「該加強推動項目的預算付之闕如」、「部會拿既有預算流用」、「部會拿不相關計畫來充當編列數」及「部會預算只有編列數，根本無詳細工作方案」。

李鴻鈞強調，新南向政策應針對發生問題的地方去突破，並好好用心去做，包含租稅、投資環境及保障等，要把預算花在刀口上，而非「為了南向而南向」，對於新南向政策預算，親民黨黨團將會嚴格檢視，並要求行政院提出具體工作計畫，否則不排除凍結。

黨團幹事長陳怡潔則指出，親民黨不反對所謂南向政策，因為從李登輝、陳水扁到馬英九政府都在做，但看不出新南向政策具體計畫，從預算來看，只有向國內推廣，目前各部會各行其是，應該釐清新南向政策究竟是由行政院長林全或國發會主導。