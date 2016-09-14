小英視察陸戰隊前夕 傳中國戰機越中線闖蘭嶼！

蔡英文前天前往林口視導陸戰隊66旅。（資料照，記者廖雪茹攝）

2016-09-14 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文前天（12日）前往林口視導陸戰隊66旅，但傳出前2個小時，中國竟大動作越過中線入侵，解放軍蘇-30戰機入侵我方領空！

《上報》報導，知情人士指出，原來當天美軍F-15戰機與解放軍蘇-30戰機在空中「相遇」，雙方情勢一度緊張，蘇-30戰一度闖入了蘭嶼的24浬領空。知情人士透露，當時空軍作戰中心依狀況下令，台南與嘉義兩基地分別派出第一批次的IDF與F-16戰機緊急升空到台灣南端空域警戒。

不過最後解放軍蘇-30戰機調頭脫離我國領空域內，加上美軍戰機沒進一步靠近，中國解放軍也退一步在空域內進行警戒監控，最後以警戒狀態，各自朝北朝東飛行，才結束了緊張的情勢。