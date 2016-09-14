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台觀光業者上街抗議 國台辦：解鈴還須繫鈴人

2016-09-14  11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦發言人馬曉光今日召開例行記者會，針對中客來台人數減少，觀光業者上街抗議一事，馬曉光表示，台灣當局不承認九二共識，造成台灣旅遊業界利益受損，強調：「解鈴還須繫鈴人。」

面對媒體提問對於觀光業大遊行有何看法，馬曉光表示過去幾年中國民眾赴台旅遊呈現良好發展態勢，但今年5月以來，台灣方面拒不承認「九二共識」，導致來之不易的兩岸和平發展局面受損，其影響是多方面的，而一段時間中國民眾赴台旅遊減少，就是其中的一個反映。

馬曉光指出，中方注意到台灣旅遊業者走上街頭，表達他們的心聲和願望，他隨後強調：「造成台灣旅遊相關業界利益受損的癥結所在大家是很清楚的，解鈴還需繫鈴人。」

另外，針對國立故宮博物院前院長馮明珠受邀擔任北京故宮研究院顧問遭調查一事，馬曉光則回應：「顯然這是單純的學術交流。」強調故宮研究院是故宮博物院所設置的學術研究與交流之非建制機構，匯集了海內外知名專家，搭建開放式學術平台。馬曉光表示，尊重兩岸文化機構和個人的合作意願。

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  • 馬曉光表示，台灣當局不承認九二共識，造成台灣旅遊業界利益受損，強調：「解鈴還須繫鈴人。」（中央社）

    馬曉光表示，台灣當局不承認九二共識，造成台灣旅遊業界利益受損，強調：「解鈴還須繫鈴人。」（中央社）

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相關關鍵字： 中國國台辦 中客 國台辦 莫蘭蒂颱風 觀光業 馬曉光
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