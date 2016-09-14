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里長催促松山機場遷建 柯：最近一忙沒處理

2016-09-14  11:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府今天上午舉行里長市政座談會，中山區新福里長童勝輝提案，盼解除松山機場四周的禁止限制建築物規定，否則無法落實對中山區里民的居住正義。市長柯文哲直言「沒辦法」，但可併在松山機場遷建裡面處理，將加速處理機場遷建作業，至少要先將時程表訂出來。

童勝輝說，由於松山機場存在，其禁限建規定，使得台北市有將近5分之1鄰里的開發受到限制，都市更新也無法安全進行，身為台北市民真的非常痛苦，況且桃園機場已經足夠的空間，可以容納松山機場遷建，因此希望能從解除限高開始，盼柯文哲拿出魄力，逐步落實里民所需的居住正義。

民航局則回覆，禁限建辦法是參考國際民航公約規定訂定，機場周圍需保持為無障礙空域，以確保機場起降容量及航機安全運作，因此松山機場禁限建規定仍需維持。

柯文哲也說，除非松山機場遷建，不然禁限建規定一定會。柯也舉去年復興空難墜河事件為例，指當時好在飛機沒有撞到大樓，否則「台灣911」就會在台北市上演。

柯文哲坦承，松山機場遷建在戰略上是合理的，但考驗桃園機場第三航廈能否盡快完成，台北市政府也確實有遷建松山機場的計畫，並有成立專案小組，由副市場林欽榮負責，但最近一忙就沒去處理了，如今新政府上任，應該可以加速處理，將桃園市政府和中央政府一起合作處理。

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  • 中山區新福里長童勝輝（圖左二）今提案解除松山機場四周禁限建規定，盼台北市長柯文哲（右一）拿出魄力處理。（記者黃建豪攝）

    中山區新福里長童勝輝（圖左二）今提案解除松山機場四周禁限建規定，盼台北市長柯文哲（右一）拿出魄力處理。（記者黃建豪攝）

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