花媽組閣喊卡？ 周刊爆：小英挺林全的原因...

蔡英文至今仍力挺林全。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-14 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政點名行政院長林全不適任，指蔡英文不換掉林全，未來問題會很大，政壇盛傳高雄市長陳菊將會在年底接手組閣，不過陳菊本人否認，周刊也報導，蔡英文為何最後會繼續支持林全，而沒有選擇陳菊。

《周刊王》報導，政壇盛傳陳菊將在年底接手組閣，陳菊在今年12月25日後任期過半，若她轉任閣揆，也不用改選市長，不過這樣絕對會讓不少民進黨內的人為了市長之位鬥爭，黨內勢必掀起腥風血雨。而高市府目前推動「拆除重建五大案」，引發一連串的爭議，府院希望圓滿收場，擔心影響下屆選情，這些都是蔡英文暫時延後陳菊組閣規劃，繼續力挺林全的考量。