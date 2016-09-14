臉書遭灌爆 賴清德解釋停班課決策過程
2016-09-14 11:20
〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，是否放假再次成為縣市首長頭痛問題。台南市政府依據中央氣象局等相關單位情資分析，拍板上午上班上課、下午停班停課。但這樣的決策讓市民感到相當不滿，市長賴清德的臉書更遭大批網友灌爆。賴清德則在臉書上解釋決策的過程與理由。
賴清德回應，由於氣象局在昨日的預測中，無論是風力或雨量在晚間7點都未達到停班停課標準，因此才必須等到下一報（晚間10點）做決定。
另外，市府在昨日晚間9點半先行向氣象局詢問，得知今日預估雨量平地最高為200mm、山區300mm，皆未達停班、課之標準；風力部分，上午平均風速最高6級、瞬間風速最高9級，同樣未達標準。
但今日下午的風速預測為7至8級、陣風9至10級，已達到標準，且預估會有增強趨勢，因此才做出下午停班停課的決定。賴清德強調，今日上午風力確實未達放假標準，而下午風力轉強平均風速最大9級，瞬間風速甚至可達11級，達到停班停課標準，證明決策並無錯誤。
賴清德談到，面對多變的氣候狀況，他們只能依可掌握之資料來判斷是否停班停課，希望市民能多多體諒。市府與相關單位為降低影響也全面停休，望颱風盡快遠離，讓民眾恢復正常生活。
賴清德臉書：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 推他選新北市長？ 朱立倫準備再戰2020總統大選
- 蔡明憲：美未承認中國對台灣主權主張
- 台觀光業者上街抗議 國台辦：解鈴還須繫鈴人
- 柯P派這名親信 順利促成大巨蛋柯趙會
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 風強雨驟 核三廠停機因應
- 外資喊高價 謝金河：投資人要小心
- 蘭嶼仍停電 風力破17級
- 志玲姊姊半夜醉酒 勾寬姊吐怨氣
- 寇桑靈前折蓮花 胡瓜被批無情有點冤
- 自由廣場》公投搞定年金改革
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 余祥銓第六任企業家新歡 爸媽終於認同
- 新北傳災情 強風吹折5公尺路樹毀3機車
- 弱勢生勤學有成 總統府頒奮發向上獎
- 漁業署下月協調歐盟撤遠漁黃牌
- D奶主播惹腥 遭珠寶小開癡情求愛
- NBA》華生被認錯還有飯吃 邁爾斯：這麼好康不找我？
- 越南返國男子染茲卡 境外移入第8例
- 台9線龍過脈段交通中斷 工務段搶修單線通行
- 已開發工業區 中市府爭取免繳山坡地回饋金
- 自由廣場》大巨蛋雙贏：掀開廣場地面樓板
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/13賽果）
- 台裔學者：發展觀光要有風險概念
- 觀浪區列警戒 封鎖線拉起
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 竹縣環保回收車 有客語主題歌
- 中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富
- 7成買家看跌房市 3成賣方願降價
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 East European trio indicted over First Commercial heist
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 一銀ATM無卡提款 遭暫停
- 拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領
- 颱風影響 清泉崗機場航班提早或取消
- 輕颱馬勒卡朝台灣前進 吳德榮強調不能輕忽
- 莫蘭蒂發威 屏東安置所漏水
- 劉以豪赴韓出席典禮 發現竟沒人滑手機
- 莫蘭蒂恐怖巨浪 險吞沒墾丁救護車
- 唯有雅婷超越雅婷 單局348分破全國
- 全家未揭露重要加盟資訊 公平會重罰300萬元
- MLB》朗神第900場雙安 再寫大聯盟紀錄
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：臉書遭灌爆 賴清德解釋停班課決策過程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分