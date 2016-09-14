臉書遭灌爆 賴清德解釋停班課決策過程

2016-09-14 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，是否放假再次成為縣市首長頭痛問題。台南市政府依據中央氣象局等相關單位情資分析，拍板上午上班上課、下午停班停課。但這樣的決策讓市民感到相當不滿，市長賴清德的臉書更遭大批網友灌爆。賴清德則在臉書上解釋決策的過程與理由。

賴清德回應，由於氣象局在昨日的預測中，無論是風力或雨量在晚間7點都未達到停班停課標準，因此才必須等到下一報（晚間10點）做決定。

另外，市府在昨日晚間9點半先行向氣象局詢問，得知今日預估雨量平地最高為200mm、山區300mm，皆未達停班、課之標準；風力部分，上午平均風速最高6級、瞬間風速最高9級，同樣未達標準。

但今日下午的風速預測為7至8級、陣風9至10級，已達到標準，且預估會有增強趨勢，因此才做出下午停班停課的決定。賴清德強調，今日上午風力確實未達放假標準，而下午風力轉強平均風速最大9級，瞬間風速甚至可達11級，達到停班停課標準，證明決策並無錯誤。

賴清德談到，面對多變的氣候狀況，他們只能依可掌握之資料來判斷是否停班停課，希望市民能多多體諒。市府與相關單位為降低影響也全面停休，望颱風盡快遠離，讓民眾恢復正常生活。

賴清德臉書：