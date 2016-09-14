宋楚瑜出席APEC遭否決？ 中國國台辦含糊回應

國台辦發言人馬曉光表示，台灣代表出席APEC相關活動，應符合APEC諒解備忘錄的規定。（資料照截自網路）

2016-09-14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出親民黨主席宋楚瑜將代表台灣出席APEC領袖會議，但卻傳出遭中國當局否決。有媒體報導指出，國台辦發言人馬曉光表示，台灣代表出席APEC相關活動，應符合APEC諒解備忘錄的規定，並沒有針對問題正面明確回應。

據《聯合報》報導，國台辦發言人馬曉光今天舉行國台辦例行記者會，被媒體問及，宋楚瑜出席APEC會議一事是否已被北京當局否決，馬曉光則回應，台灣方面人士出席APEC相關活動，應符合APEC有關諒解備忘錄規定，既沒有明確承認也沒有否認。

另外，馬曉光也表示，台灣出現鼓吹加入聯合國的聲浪，但聯合國只奉行一個中國政策，他認為台獨勢力挑釁國際社會奉行的一中政策是不可能得逞。