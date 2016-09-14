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台灣是否出席民航組織？李克新放話堅持一中

2016-09-14  11:05

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕中國駐美公使李克新今天表示，台灣今年能否出席國際民航組織（ICAO）應該還在協商當中，在台灣參與國際事務上，中國的立場是一貫的，就是堅持一個中國原則，這些機構本身也有自己的規距，必須按規距來辦。

李克新在中國駐美大使館接受媒體訪問時說，中國會堅守自己的原則，但中國在國際民航和其它方面都開通了很多渠道讓台灣民眾得到他們應該了解到的訊息。對於美國亞太助卿羅素說，美國支持台灣擴大國際參與，李克新表示，美國表達了他們的立場，但這個問題上，中國的基本原則沒有改變，就是必須在一個中國的原則基礎之上，他們反對兩個中國，一中一台，藉這些國際組織搞分裂。

北京至今仍堅持蔡英文政府必須承認九二共識，兩岸才能恢復官方對話，不過北京顯然把台灣政府與民眾區隔對待，強化對民間的統戰工作，今天首度在中國駐美大使館邀請近百位台灣旅美僑民一起慶祝中秋節。李克新說，希望藉這個過程，為兩岸和平統一凝聚一些共識。

李克新致辭時表示，中國的立場不會因為台灣內部的變化而改變，會繼續堅持九二共識的政治基礎，堅持反對和遏止任何台獨的分裂行徑，堅定地維護一個中國的原則，與所有認同兩岸同屬一中的政黨一道努力維護台海和平穩定，維護推進兩岸關係和平發展。

他說，他們希望台灣島內的百姓生活更加幸福，歲歲日日都能生活在小確幸之中，但他要問台灣領導人提出的政策能否讓小確幸永保不變？他並批評台灣去中國化的行為都是對歷史的割裂，對後代不負責任，他們堅決反對，也相信有人會超越小確信的格局為中國的長遠發展而努力。

李克新表示，兩岸合則利，分則害，從2008年開始，兩岸開展和平發展的道路，雙方在堅持九二共識，反對台獨的一個中國原則基礎之上，秉持兩岸一家親的理念，廣泛而深入地開展兩岸經貿、文化等各領域的交流與合作，造福了兩岸民眾，實現了互利共贏，兩岸關係和平發展，台海保持和平穩定，不僅符合中華民族的根本利益，也符合世界各國的利益。

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  • 中國駐美大使館今天首度邀請旅美台僑共同慶祝中秋節。中國駐美公使李克新談話。（記者曹郁芬攝）

    中國駐美大使館今天首度邀請旅美台僑共同慶祝中秋節。中國駐美公使李克新談話。（記者曹郁芬攝）

  • 中國駐美公使李克新今天表示，台灣能否出席國際民航組織大會應該還在協商中，但中國堅持一個中國原則不會改變。（記者曹郁芬攝）

    中國駐美公使李克新今天表示，台灣能否出席國際民航組織大會應該還在協商中，但中國堅持一個中國原則不會改變。（記者曹郁芬攝）

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