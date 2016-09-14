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台灣指標民調：小英滿意度40.8％、不滿意41.8％

台灣指標民調公布最新民調結果，對蔡英文總統的執政表現，有40.8％滿意、41.8％不滿意。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-14  10:30

〔記者邱燕玲／台北報導〕台灣指標民調上午公布最新民調指出，對蔡英文總統的執政表現，有40.8％滿意、41.8％不滿意，對照8月下期正向評價降2.0個百分點，負面評價降3.2個百分點。對行政院長林全施政表現31.7％滿意、47.2％不滿意，相較8月下期調查正向評價降3.6個百分點，負面評價微增0.7個百分點。

此外，48.0％信任蔡總統、33.1％不信任，對照8月下期調查正向評價降5.4個百分點，負面評價增0.2個百分點。

就民眾對國內經濟現況而言，9.9％認為國內整體經濟狀況好，77.7％認為不好，相較於8月下期調查，正向評價未變動，負面評價減少4.4個百分點。若就民眾家庭經濟現況而言，54.5％表示平常財務收支夠用，38.0％表示不夠用，對照8月下期調查結果，正向評價增加0.9個百分點，負面評價減少1.9個百分點。

本調查是TISR台灣指標民調公司在2016年9月11日至12日，經隨機跳號抽樣及電腦輔助人員電話訪問，完訪1017位居住在台澎金馬、年滿20歲民眾，在95%信賴水準時的抽樣誤差最大值±3.1％。上述各項調查結果已對受訪者性別、居住縣市、年齡、教育程度等進行樣本代表性檢定與加權處理（raking）。「台灣民心動態調查」為該公司獨立設計的自費調查。

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