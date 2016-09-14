蔡明憲：美未承認中國對台灣主權主張
由蔡明憲率領的台灣聯合國宣達團在國會山莊拜會了共和黨議員富比士，爭取國會支持台灣加入聯合國並強化美台關係。（台灣聯合國協進會提供）
〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕台灣聯合國宣達團團長蔡明憲今天表示，他們今年以台灣聯合國協進會名義發函給聯合國秘書長潘基文，指出聯合國二七五八號決議文並未賦予中國在聯合國代表台灣兩千三百萬人民的權利，也沒有提到台灣是中國的一部分。
蔡明憲一行在華府召開記者會後將繼續前往波士頓與紐約表達台灣人民希望加入聯合國的聲音。他說，今年主要是拜會國會議員與智庫學者，但去年宣達團訪問華府時，曾有國務院主管亞太事務的高層官員明確告訴他，美國的一個中國政策和中華人民共和國的一個中國原則不一樣，美國與中華民國斷交至今，從未同意也不承認中華人民共和國對台灣的主權主張，但基於政治現實，美國也不會公開宣示。
蔡明憲說，他不期待潘基文會答覆他的信，但根據會籍普遍化與民族自決原則，台灣人民有權利加入聯合國以及所屬的專門機構。雖然駐美代表高碩泰出面在雙園招待宣達團，並讓宣達團與台僑舉辦禱告會，但在美國國務院要求下不能帶旗幟與標語，也不能讓新聞媒體在場，蔡明憲說，他尊重外交體系要他低調，但還是覺得「不爽」。他訪美前見過外交部長李大維、僑委會主委吳新興以及國安會秘書長吳釗燮，知道蔡政府要考量與中國及美國的關係，民間可以衝在前面，但希望民進黨政府未來可以速度再快一點，力道再強一點。
據了解，雖然蔡明憲一行是以民間組織身分訪華府，不過仍在駐美代表處安排下拜會羅拉巴克、蘿絲蕾婷娜與富比士等國會議員，並且由「二０四九計劃室」執行長薛瑞福出面邀請智庫學者座談。八年未訪台灣的羅拉巴克表示，希望近期能到台灣拜會前總統李登輝與蔡英文總統。多位議員與學者也表示，國務院的對台政策指導原則已過時，有更新的必要。
宣達團九月十七日下午將在聯合國前的廣場聚集並展開遊行，並與在波士頓的另一團團員會合。今年是宣達團第十三次赴美表達台灣人要加入聯合國的心聲。宣達團發言人沈志霖表示，美東已有台僑在串，預計會有二、三百人參加，應是近八年來規模最大的一次。
由蔡明憲率領的台灣聯合國宣達團在國會山莊拜會了共和黨議員夏波（最後一排左二），爭取國會支持台灣加入聯合國並強化美台關係。（台灣聯合國協進會提供）
由蔡明憲率領的台灣聯合國宣達團在國會山莊拜會了共和黨議員羅拉巴克（左四），爭取國會支持台灣加入聯合國並強化美台關係。（台灣聯合國協進會提供）
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