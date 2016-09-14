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兩副手到位 許立明、史哲被稱花媽的「左左右右」
2016-09-14 09:39
許立明（左一）與史哲右一）長期扮演陳菊左右手，被稱為花媽的左左右右。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府上週剛發布兩位副市長新人事，其中副市長史哲今上午首度以新職參與高市災防中心會報，史哲與副市長許立明被地方視為陳菊最重要的左、右手，地方形容兩位坐在花媽左右、如同花媽的「左左右右」。
史哲原擔綱文化局長，是高雄這些年來文創產業重要推手，且其長期主導文化工作，也讓高雄洗刷文化沙漠污名﹔許立明原來是研考會主委，被稱為高市府的大腦，陳菊前年底勝選後升任副市長、深受倚重。
兩副手長期跟隨花媽，扮演重要智囊，原本都在幕後協助花媽運籌帷幄，如今正式站上最前線、站在花媽的左右，後續動也向引人關注。
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