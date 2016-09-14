國民黨爆路線之爭？傳吳敦義對上洪秀柱

國民黨爆路線之爭？傳前副總統吳敦義（前右三）對上黨主席洪秀柱（前右一）。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-14 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨路線之爭端上檯面？據媒體觀察，國民黨19全代會上，黨主席洪秀柱只提「九二共識」，未提「一共各表」，直接引爆以前副總統吳敦義及前立院院長王金平為首本土派的路線爭議，而最大佐證就是縣市黨主部直選的「堵洪條款」過關，直接削弱洪秀柱主席權力。

《亞洲週刊》一篇觀察報導，國民黨自始的兩岸政策都扣在「九二共識一中各表」8個字上，2015年洪秀柱參選總統時自行提出「一中同表」，即被戴上「急統派」帽子，最後甚至慘遭「換柱」，而國民黨19全代會上，洪秀柱讓「一中各表」消失，還在給黨代表的資料中「特別放入《國民黨（獨台派）莫與台獨合流》的文章」，明顯就是對上本土派。

據觀察，明年黨主席之爭，很可能就是洪秀柱「一中同表」對上吳敦義及王金平的「一中各表」；而在今年全代會上，本土派提前堵洪，高達670多位黨代表連署提案，直選各縣市黨主委，獲得通過，並列入黨章修正，一年後實施，等於是削弱洪秀柱權力的堵洪條款。