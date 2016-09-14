黨產會被砸案 再逮一嫌偵訊中

2016-09-14 09:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕涉嫌丟石頭砸毀「不當黨產委員會」大樓一樓玻璃門案，台北市警中山分局再逮獲涉嫌的男子安平後，今日上午8時，在永和福和橋下逮捕另一涉嫌的王姓男子，現帶回警局偵訊中。

至於昨日被捕的52歲嫌犯安平，在警訊中一直大罵顧立雄，認為委員會都是用他自己的人！沒有法律依據！薪水也是要給多少就給多少！「賭爛」顧立雄，才會丟石頭洩憤。

同時，安嫌推稱當時尚未到案同夥王男才是動手丟石頭砸玻璃門的人。他在深夜11點製作完筆錄後離去。