小英力挺閣揆 立委爆：黨同意保林全過農曆春節

2016-09-14 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文目前仍堅定挺行政院長林全，但黨內砲火仍猛烈，周刊報導，府、院、黨已達成初步共識，將會力保林全度過農曆春節，等明年5月年金改革版本出爐，再談去留。

林全民調低，前總統府資政辜寬敏重話點名林全下台，指他「不是領導人，是幕僚」，如果蔡英文不換人，問題會很大！民進黨內也有許多人，不滿林全的做法。

《周刊王》報導，綠委透露，蔡英文重視年金改革，府、院、黨希望逐步凝聚共識，降低反彈，政委林萬億主張繼續討論，明年5月再提出改革時間表，黨也同意不會讓閣揆換人。《周刊王》截稿為止，府方都無回應。