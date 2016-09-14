柯趙會談什麼？ 除大巨蛋外趙藤雄還頻向柯P告狀...

趙藤雄向台北市長柯文哲告林洲民的狀。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-14 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上週四宣布暫不與遠雄解約，大巨蛋一事算是暫時告一段落，不過到底柯趙會兩大主要人物究竟談了什麼，也讓外界相當好奇。原來當天除了談大巨蛋一事，遠雄董事長趙藤雄還藉機向台北市長柯文哲告狀，原來趙相當不滿林洲民，認為他刻意刁難。

《周刊王》報導，知情人士透露，遠雄指副市長林欽榮和都發局長林洲民沒有向柯文哲忠實反映遠雄提供的資料，趙藤雄也向柯文哲抱怨，林洲民刻意技術搗亂，在審查會干擾委員，使大巨蛋一直送審不過！

柯趙密會時，柯文哲忍不住問趙藤雄：「搞不清楚你們這一年多都在做什麼？」趙藤雄不滿的回答：「還不是有市府官員一直干擾審查會，讓委員審不下去！」遠雄也向柯文哲告狀，林洲民刻意技術搗亂，每次會議都提新意見，導致送審20個月以來，在台灣建築中心的會議已經開了50多次，到現在還審不過！

在會議中，雙方對公安的看法一致，不過標準卻不太一樣，最後在持續溝通之下，終於有了共識，將交由台灣建築中心專業審查後定案。