「不承認台灣是中國的一部分」蔡明憲透露美官員曾說過

2016-09-14 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣聯合國協進會理事長蔡明憲率團的台灣入聯宣達團，13日在美國召開記者會時表示，有美國官員曾告訴過他，美國從不同意也不承認台灣是中國的一部分。

根據《聯合報》報導，蔡明憲13日於美國華盛頓召開記者會時透露，去年他帶團至華府時，他與另2位團員入國務院談話1個多小時，1名負責亞太區的國務院官員曾告訴過他，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」有所同、也有所不同。

蔡明憲說，美國政府認為中華人民共和國代表一個中國，但是1979年台美斷交至今，美國政府不同意也不承認中國所宣稱「台灣是中國的一部分」，從來沒有。蔡明憲詢問該官員，為何美方不願公開表示，該官員表示，「政治就是很現實的」。