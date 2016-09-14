強化肅貪！傳邱太三要換廉政署長 掌控檢調廉

週刊報導，邱太三完成調動台北、新北、士林等北三檢檢察長，更計劃撤換廉政署長，全面掌控法務部檢察、調查及廉政的辦案三劍。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-14 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三上任後大刀闊斧，除喊出監獄改善政策，也將廢除特偵組，週刊報導，3個月來他已暗中摸清檢調人事，並且調動台北、新北、士林等北三檢檢察長，完成檢調高層權力移轉，更計劃撤換廉政署長，全面掌控法務部檢察、調查及廉政的辦案三劍。

《壹週刊》報導，廉政署5年內換過3名署長，但成效不彰，檢察高層也希望整合廉政署與調查局兩單位。邱太三原本除了要調動北三檢檢察長，還想要調動廉政署長賴哲雄，邱太三更曾親自約見一名已經退休的檢察官，這名檢察官對廉政業務相當熟悉，邱與他會談後驚為天人，希望他留下掌管廉政署，但最後這名退休檢察官以照顧家人為由婉拒。

報導提到，邱太三上任後，為貫徹獄政新政，到全台各矯正機關巡查，也順便了解檢調及廉政系統基層的聲音，外界都以為他忙於矯正業務，其實早已在默默布局，7月初檢察長人事異動後，旋即又宣布最高檢察署檢察官蔡清祥接掌調查局長，而蔡清祥是首位以檢察官身份接任調查局長者，也顯見新政府有意加強掃貪。