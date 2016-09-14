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台南今上半天班 政治素人酸：賴市長有司機

2016-09-14  06:53

〔記者王捷／台南報導〕台南上午未達停班停課標準，市府昨日晚間依據中央氣象局南區氣象中心及成大防災中心提供的氣象情資分析，早上風力雨勢未達標準，但今晨6時許仍出現風雨，綠黨政治素人楊智達在臉書上PO文說，有司機的賴市長懂得機車族小市民的苦嗎？

楊智達指出，民眾下班下課時正好面對大風雨，這一次市府公布今天上半天班、課，這樣的安排，不正好是陷機車族市民朋友於達到放假標準的危險大風雨之中？台中市就曾經發生過家長接送半天下課的孩子而雙雙遇難的慘劇，實在是不希望有憾事重演。

楊智達又提出質疑說，台鐵、高鐵都傳出搶票、大排長龍的情況，民眾多上半天班，接著要面對今天中午到下午6點台鐵區間列車、北上對號列車「嘉義到潮州」停駛，許多高中生、上班族以台鐵為通勤、通學工具下課之後，該怎麼回家？

最後楊達以「better safe than sorry」最為結尾，意思是指「安全至上，免得遺憾」。

市長賴清德的臉書也被網友灌爆，網友罵聲一片，但也有網友替賴清德護航：「每個人都有自己為難的地方，換個角度想吧，每個人都有自己的為難處，妳們有，市長也有，他還要承擔你們這些謾罵，真的蠻辛苦....」。

市府指出，昨天深夜交通局聯繫台鐵局局長，他同意配合台南市，嘉義至高雄通勤區間車將至少行駛到下午2時、之後視風雨情況再決定是否停駛。

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  • 今晨台南開始降雨，機車族趕著上班。（記者王捷攝）

    今晨台南開始降雨，機車族趕著上班。（記者王捷攝）

  • 楊智達在臉書上PO文指出，市長賴清德不體諒機車族辛苦。（記者王捷翻攝）

    楊智達在臉書上PO文指出，市長賴清德不體諒機車族辛苦。（記者王捷翻攝）

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標題：台南今上半天班 政治素人酸：賴市長有司機


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